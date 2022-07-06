Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da haşhaş tarlasına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Osman Coşkun (36) idaresindeki 15 AAB 343 plakalı tır, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 12 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Coşkun, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:57
- 14:53
- 14:39
- 14:57
- 14:18
Sıradaki Haber
Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz