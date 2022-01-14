Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çarpışan iki aracın sürücüleri, kazadan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde çarpışan hafif ticari araçla kamyonetin sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı.
N.M. idaresindeki 33 VFL 70 plakalı hafif ticari araç, Alata Mahallesi Şehit Zekeriya Türer Caddesi'nde M.G. yönetimindeki 33 VKL 84 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kamyonetin yan yattığı kazadan, iki aracın sürücüleri de yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inceleme yaptı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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