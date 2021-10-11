Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir depoda 106 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir depoda 106 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, bir depoya operasyon düzenlendi.
Depoda 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin Makaron Kaçakçılık
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