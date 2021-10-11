İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda 100 bin markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.