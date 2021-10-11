Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 36,5 arttı
[Temsili fotoğraf: DepoPhotos]
Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 8 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 6,8 azalarak 150,6 milyon tona geriledi.
Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 36,5 artışla 67,4 milyar dolar oldu.
Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
Son Haberler
- 17:22
- 17:31
- 17:12
- 17:08
- 17:04
Sıradaki Haber
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 95 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz