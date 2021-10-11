Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi, söz konusu 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 140,6 milyar metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 95,1 arttı ve 28,4 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,2 artarak 282,4 dolara çıktı.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.