Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin polisi depremzedelerin yanında
Mersin İl Emniyeti Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için deprem bölgesinde ve kentte vatandaşlara yardım elini uzatıyor.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tarihin en büyük depremlerinden bir tanesi olarak nitelendirilen afetin yaralarını sarmak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, ilk andan itibaren çalışmalarına devam ediyor.
Depremlerin hemen ardından bölgeye gerekli personel desteğini sağlayan Mersin emniyeti, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için de kan bağışında bulundu.
Öte yandan Mersin emniyeti, bölgeye gerekli gıda, hijyen ve acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı malzemeleri de bölgeye sevk etti.
Bununla birlikte deprem bölgelerinden Mersin'e gelen vatandaşların huzur ve güvenliği için konaklanan yerler ve caddelerde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Etiketler: Mersin
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