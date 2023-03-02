Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tarihin en büyük depremlerinden bir tanesi olarak nitelendirilen afetin yaralarını sarmak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, ilk andan itibaren çalışmalarına devam ediyor.





Depremlerin hemen ardından bölgeye gerekli personel desteğini sağlayan Mersin emniyeti, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için de kan bağışında bulundu.

Öte yandan Mersin emniyeti, bölgeye gerekli gıda, hijyen ve acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı malzemeleri de bölgeye sevk etti.

Bununla birlikte deprem bölgelerinden Mersin'e gelen vatandaşların huzur ve güvenliği için konaklanan yerler ve caddelerde gerekli emniyet tedbirleri alındı.