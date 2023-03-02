Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Şubat itibarıyla 14 bin 698 bina incelenmiş olup 12 bina yıkık, 34 bina acil yıkılacak, 3 bin 309 bina ağır hasarlı, 341 bina orta hasarlı, 4 bin 982 bina az hasarlı, 5 bin 534 binanın hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 82 ekip 104 personel ile hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir"