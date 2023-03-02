Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermeste, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünler ile kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satıldı.

İlçede 27 Şubat Pazartesi açılan ve bugün sona eren kermesi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, milli eğitim camiasının depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden gönüllü öğretmen ekibiyle başlayan yardım çalışmalarının, Halk Eğitim Merkezinin çok anlamlı etkinliğiyle devam ettiğini belirten Acar, usta öğreticiler ve kursiyerlerin yıl boyunca yaptıklarının satışından elde edilen gelirin deprem bölgesi için kullanılacağını ifade etti.

Acar, Valilik öncülüğünde Kahramanmaraş ve Hatay'da "Artvin Mahallesi" kurma çalışması olduğunu kaydederek, "Buradan toplanan gelirler oradaki konteynerlerin alımı için kullanılacak. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Tüm insan ve lojistik gücümüzü kullanarak deprem bölgesine yardım ediyoruz" dedi.





"3 konteyner alabilecek gelir elde ettik"

Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce ise 3 günde 3 konteyner alabilecek gelir elde ettiklerine dikkati çekerek, ilgi gösteren, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Dikiş kursu usta öğreticilerinden Leyla Ayık, afetten etkilenen vatandaşlara destek amacıyla diktikleri çocuk takımları, bere, kazak gibi ürünleri deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, "Şimdi de kermes kurduk. Stantlarımızda pazartesi gününden beri satışlarımızı yapıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın bir evi yuvası olsun diye çabalıyoruz" diye konuştu.

Tığ örücülüğü kursu usta öğreticisi Derya Temel de stantlarında "Hopa bebeği" olarak adlandırdıkları yöreye özgü örgü bebeklerin satışını yaptıklarını ifade ederek, toplam 18 bin liralık örgü bebek sattıklarını söyledi.

Temel, ilçeye gelen afetzedelere de özel hediyeler verdiklerini kaydetti.