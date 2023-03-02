Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da yoğun sis etkili oldu
Trabzon’da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
Yoğun sise rağmen uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken, kara ulaşımında ise zaman zaman aksamalar yaşandı.
Yoğun sis nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, sisin bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor.
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