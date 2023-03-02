Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Sercan K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hürriyet Mahallesi'nde Arılı Deresi kenarına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve kuzeni Umutcan K.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kuzenlerin cenazesi, incelemenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Rize
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