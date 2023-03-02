Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Çeber, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin, ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlere karşı her ferdiyle mukaddesatı uğrunda destanlaşan mücadele verdiğini söyledi.

Rize halkının verdiği onurlu mücadele ile vatan toprakları üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın ve bağımsızlığın her şeyin üstünde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çeber, "2 Mart 1918'de kurtuluş meşalesini yakmıştır. Bir asır önce, vatanı ve milleti uğruna, şanlı bayrağımızı ve istiklalimizi korumak adına gerektiğinde gözünü kırpmadan canını veren Rize halkı, içeriden veya dışarıdan dirliğine, birliğine, kutsallarına el uzatan türlü düşmana karşı onurlu duruşundan hiçbir zaman taviz vermemiş, bu kararlılığı ve mücadele ruhuyla da var olmaya devam etmiştir" dedi.

Çeber, Türk milletinin her zorlukta olduğu gibi, asrın felaketinin yaşandığı bu günlerde de omuz omuza vererek birlik ve beraberlik ruhu ile zor durumdaki vatandaşların yanında olduğunun altını çizerek, "Olmaya da devam edecektir. Bizlere düşen görev, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde bölünmez bütünlüğümüzü korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmak olmalıdır" diye konuştu.