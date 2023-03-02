Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına dair boşanma istatistiklerini yayınladı.



TÜİK’in bilgilerine göre en az boşanma yaşanan illerden biri olan Hakkari’de 2022 yılında 122 boşanma oluğu belirtildi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.