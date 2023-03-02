Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de 1 yılda 122 çift boşandı
Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılına dair yayınladığı istatistiklere göre Hakkari'de 1 yılda 122 çift boşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına dair boşanma istatistiklerini yayınladı.
TÜİK’in bilgilerine göre en az boşanma yaşanan illerden biri olan Hakkari’de 2022 yılında 122 boşanma oluğu belirtildi.
Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.
Etiketler: Hakkari
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