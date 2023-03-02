İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında bir ev ve bir araca baskın düzenledi.

İklimlendirme ve sera sistemi kurulan evde yapılan aramada, 112 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat, araçta ise 1 kilo 358 gram esrar ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.