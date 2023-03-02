Aydın’da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek.



Meteoroloji verilerine göre, cumartesi başlaması beklenen yağışların 3-4 gün etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.



Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 24, yarın çok bulutlu 20, cumartesi sağanak yağışlı 15, pazar sağanak yağışlı 15, pazartesi sağanak yağışlı 16 derece olması bekleniyor.