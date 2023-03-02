Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor
[arşiv haber, AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedelerle yakından ilgileniliyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerden ayrılmak zorunda kalan 4 bin 840 depremzede, Düzce'de yakınlarının yanında veya yurt, misafirhane ve çeşitli yerlerde konaklıyor.
Vatandaşları yalnız bırakmayan ekipler, afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını gideriyor.
Düzce Belediyesi de yardım kampanyalarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce kurulan sosyal markette hayırseverlerin bağışladığı gıda ve çeşitli ayni yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor.
Afetzedeleri konutlarında ziyaret eden ekipler, yakacak, giyim, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini talepler doğrultusunda adrese teslim ediyor.
Etiketler: Düzce
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