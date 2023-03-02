Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kurtlar yerleşim yerine indi
Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta yerleşim yerlerine inen kurt sürüsünün yiyecek aradığı görüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyü yakınlarına gelen kurt sürüsü yiyecek ararken görüntülendi.
Köyün içinden geçen Kars Çayı etrafında yiyecek arayan kurtlar, zaman zaman köye girerek avlanıyor.
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