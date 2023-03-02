Sivas’ın Altınyayla İlçesi Kala Mahallesinde boş bir arazide, ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı.



Anadolu'da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, kısa boylarına rağmen sarı ve mor rengleriyle görenleri mest ediyor.



İlçe sakinlerinden Metin Keskin, çiğdem çiçeklerinin açmasıyla doğanın uyandığını söyledi.



"Çiğdemler baharın müjdecisidir"



Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde arıcılık yapan Metin Keskin, çiğdemlerin bahar aylarının müjdecisi olduğunu söyleyerek, "Bu çiğdemler baharın müjdecisidir. Ben Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde kardeşlerimle birlikte arıcılık yapıyorum. Sivas'ın simgesi haline gelen çiğdem çiçekleri baharın gelişi ile birlikte doğanın uyanmasını temsil eden bir şeydir. Doğayla baş başa, temiz havada hem işimizi yapıyoruz, hem de çiftçiliğimizle uğraşıyoruz. Şuan her yer sapsarı çiçek ve doğa uyanmaya başladı. Bu sezon bereketli olur inşallah" dedi.