Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu
Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Merkeze bağlı Geçitağzı ile Kula köy güzergahında uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen tespit edildi.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli
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