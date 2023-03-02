Merkeze bağlı Geçitağzı ile Kula köy güzergahında uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu.



Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen tespit edildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.