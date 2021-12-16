Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün yapacak. Politika faizi ne kadar olacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.
Faizlerde indirim olacağı tahmin ediliyor
Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.
Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.
Karar saat 14.00'te açıklanacak
Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
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