Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.

Ağbal, döviz kurlarında son aylardaki düşüşün, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını gösterdiğini belirterek 2021 enflasyon tahminlerinin değişmediğini duyurdu.

Ağbal "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk.

2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

"Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşacağız"

(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız.

"Faiz indirimleri için henüz çok erken"

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır.

Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz."