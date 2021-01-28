Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk ile annesi öldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk ile annesi yaşamını yitirdi.
Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'ün (24) de cansız bedenine ulaştı.
İtfaiye ekiplerinin evde soğutma çalışmaları sürüyor.
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