Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen yıl 2 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edildi.

Yangında 430 hektar alandaki orman yandı. Yapılan incelemede, yangının kapalı durumdaki bir restoranın yakınındaki ateşten çıktığını belirleyen ekipler, Ekrem Yener'i gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Yener tutuklandı.

2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yener hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/4. maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi. Yener'in yargılanmasına bugün İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya yalnızca Yener'in avukatı katıldı. Söz alan sanık avukatı, `Daha önce de söylediğimiz gibi müvekkilim olay saatinde bir markette alışveriş yapıyordu. Ek bilirkişi raporundaki ortaya çıkan tespitler de bizim ifadelerimizi doğruluyor` dedi. Avukatın ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yener hakkında 'taksirle orman yangını çıkarma' suçundan 7 yıla hapis cezası talebinde bulundu. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatı, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan 2022'ye erteledi.