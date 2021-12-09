Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Çamoluk ilçesinde köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamoluk ilçesi Gücer köyü sınırlarında Karayollarına ait köprünün 4 ton ağırlığındaki demir bariyerlerinin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Çamoluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu demir bariyerleri hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Etiketler: Giresun
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