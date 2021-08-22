Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı pazarlığında son gün...
Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur maaşlarına yapılacak zam miktarının belirleneceği 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yasal takvim gereği bugün sona erecek. Memur zammı ne zaman belli olacak? 2022 memur zammı...
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren görüşmeler 2 Ağustos'da başlamıştı.
Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alınıyor.
Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.
Hükümetin teklifini kabul etmeyen sendikalar yeni teklif bekliyor.
Yasal takvim gereği bugün gece sona erecek görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu süreci başlayacak. Hakem kurulu da kararını ağustos ayı içinde verecek.
Son Haberler
- 11:30
- 11:28
- 11:43
- 11:17
- 11:25
Sıradaki Haber
21 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz