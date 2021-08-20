Türkçe kurslarının yanı sıra bölge halkını savaşın psikolojisinden kurtarmak için pek çok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü, Suriyeli sanatçıların resimlerini ‘Sanat varsa umut vardır’ sergisinde bir araya getirdi.

Azez Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda açılan resim sergisi yerel halktan büyük ilgi gördü.

İdlib, Deyrizor gibi bölgelerden; Ammar Saflo, Gasan Alslyman, Anis Hamdun, Aziz Asmar, Rami Abdulhak, Salam Hamid ve Kulud Matuk’un eserleriyle açılan sergiye Suriyeli yetkililer de ilgi gösterdi.

Sergiye gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Azez Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fikret Çıtak, şunları kaydetti;

Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarının yanı sıra kültür sanat faaliyetleri de hız kesmeden devam edecek. Kültür ve sanat etkinlikleri ile insanların ruhuna da dokunmak istiyoruz. Onları Bu yolla yaşadıkları kötü zaman ve psikolojiden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Hem Türkçe kurslarımız hem de organizasyonlarımız büyük ilgi görüyor.