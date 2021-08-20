Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 15 bin 561 kişi iyileşti, 204 kişi hayatını kaybetti.





"Aşı ile başaracağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." dedi.