Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 13 bin 163 kişi iyileşti, 232 kişi hayatını kaybetti.

"Yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."