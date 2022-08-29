Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Örnek soru kitapçıklarına www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.