Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek sorularını yayımladı
[Depo Photos]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı. Örnek soru kitapçıklarına MEB'in internet sitesinden erişilebiliyor.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
Örnek soru kitapçıklarına www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
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