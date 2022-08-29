Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Alacık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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