Tokat'ta dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve 15 dakika süren kuvvetli rüzgar, özellikle ekili tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Pazar ilçesinde mısır, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar da devrildi.

İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.