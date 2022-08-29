Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli AKUT ekibinden 30 Ağustos'a özel zeybek gösterisi
[Fotograf: AA]
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizi ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hierapolis ve Laodikya antik kentlerinde zeybek gösterisi yaptı.
Büyük Zafer'in 100. yılında 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler, kalıntılar arasında zeybek oynadı.
Ekip, daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde toplandı, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
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