İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 4 Aile Hekimliği biriminin yer alacağı sağlık tesisi inşaat ihalesi 4 Temmuz 2022'de gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı ve inşaat çalışmalarının ise 23 Ağustos itibarıyla başladığı vurgulandı.

Bodrum ve 2 kat şeklinde projelendirilen tesisin 2023 yılı nisan ayı içinde ilçe halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.