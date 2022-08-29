Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altınova'da sağlık tesisi inşaatına başlandı
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde 1500 metrekare kapalı alana sahip olacak sağlık tesisinin inşasına başlandı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 4 Aile Hekimliği biriminin yer alacağı sağlık tesisi inşaat ihalesi 4 Temmuz 2022'de gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı ve inşaat çalışmalarının ise 23 Ağustos itibarıyla başladığı vurgulandı.
Bodrum ve 2 kat şeklinde projelendirilen tesisin 2023 yılı nisan ayı içinde ilçe halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.
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