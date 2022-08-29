Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar ve Kütahya'da "Zaferin Yüzü, Senin Yüzün" fotoğraf alanları ve ışık-lazer gösterisi etkinlikleri yapıldı.

Zafer Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin Afyonkarahisar ve Kütahya Valiliklerinin öncülüğünde 30 Ağustos'a kadar süreceği, Karahisar Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterilerinin vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiği vurgulandı.