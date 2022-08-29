Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da ışık ve lazer gösterimi yapıldı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da Zafer Havalimanı'nın katkılarıyla Büyük Taarruz'un 100. yılına özel Karahisar Kalesi'nde ışık ve lazer gösterimi yapıldı.
Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar ve Kütahya'da "Zaferin Yüzü, Senin Yüzün" fotoğraf alanları ve ışık-lazer gösterisi etkinlikleri yapıldı.
Zafer Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin Afyonkarahisar ve Kütahya Valiliklerinin öncülüğünde 30 Ağustos'a kadar süreceği, Karahisar Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterilerinin vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiği vurgulandı.
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