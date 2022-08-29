Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Ankara Mamak'ta kız alma merasimi sırasında pompalı tüfekle havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Emirhan Baytemür hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.
Cumartesi günü ailesi ile kız alma merasimine katılmak üzere Kıbrısköy Mahallesi'ne gelen 9 yaşındaki Emirhan Baytemür, uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Osman T'nin silahından çıktığı belirlenen saçmalarla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emirhan Baytemür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülen Baytemür'ün cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.
Olayın ardından Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında Osman T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.
Son Haberler
- 16:11
- 16:07
- 15:54
- 16:04
- 15:41
Sıradaki Haber
Büyük Zafer'in 100. yılında gönüllü 100 kişi kan bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz