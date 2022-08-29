Kentte yaklaşık 18 yıldır inşaat sektöründe yer alan firma, salgın döneminde talebin artmasıyla bungalov ile trafiğe çıkış belgeli "taşınabilir ev"lerin üretimine başladı.

Erenler ilçesindeki fabrikada imal edilen evlerden 200'ü ABD, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan ve Pakistan'a gönderildi.

Fabrikanın sahibi Gül Korkmaz, ihracat ağırlıklı üretim yapan bir firma olduklarını söyledi.

Salgın sürecinde insanların doğaya yöneldiğine, bu tür ürünlere talebin arttığına dikkat çeken Korkmaz, "O2 belgeli çekilebilen mobil evler üretmeye başladık. İnsanlar bunu hem hizmet sektöründe hem de ev olarak kullanabiliyorlar. Bağ ve bahçelerde çok fazla kullanılıyor" dedi.

"İhracat yapmanın keyfini yaşıyorum"

Korkmaz, 90 kişiyi istihdam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Ürün kalitesini Avrupa'nın üstüne çıkarmaya başladık. Bu zorlu bir süreçti, bu bizi gururlandırıyor. Ayda 30 tiny house yapıyoruz, bunu 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Genelde 4 kişilik ailelerin konaklayabileceği rahat modeller tercih ediliyor. Çok değişik talepler var. Mobil sauna bile üretiyoruz. Ürünlerimiz beğeniliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Firma olarak Ar-Ge yapıyoruz. Yıllık 1750 satış hedefimiz var."