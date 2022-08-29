Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Güç, 16 yıldır kiraladığı tarlalarda sebze ve meyve yetiştiriyor.

Her sene 150 dönüme yakın sebze eken Güç, bu sene su sorunu yaşamamak için yaklaşık 70 dönümlük alana ekim yaptı.

3 ay önce fidelerin ekimini yapan Güç, her sabah erken saatlerde sebzelerin bakımını özenle yapıyor.

Çıkan ürünleri de yol kenarındaki tezgahında satışa sunan Ahmet Güç, "Her sene 150 dönüm ekerdik ama bu sene sudan dolayı 70 dönüm ektik. Kullandığımız su gölet suyudur, belli olmuyor bazen problem çıkıyor ve sorun yaşıyorduk. O yüzden bu sene az ektik. Çok şükür bu sene yine iyidir. Tarlada karpuz, kavun, biber, patlıcan, domates, taze fasulye ve salatalık var. Ekilen sebzelerin hepsi var bizde. Burada 3 aileyiz, 15 nüfus var ve işimiz bu. Çok şükür mahsulümüz çok iyi. Organik olduğu için herkes bizden mal istiyor ve gelip götürüyor. Ben bu işe çok alıştım ve severek yapıyorum" dedi.