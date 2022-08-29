Merzifon ilçesinde ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen İlhami Koç, 13 yaşında berberin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklığı ve kalfalığını tamamlayan Koç, ustalık belgesini aldıktan sonra 23 yaşında kendi iş yerini açtı.

Tarihi Merzifon arastasındaki dükkanında tıraş için uzun yıllardır aynı makas, tıraş makinesi ile usturaları kullanan Koç, ilerlemiş yaşına rağmen dükkanını ilk günkü gibi erken saatte "besmele" ile açıp müşterilerini güler yüzle karşılıyor, sohbet edip tıraşını yapıyor.

"45 yıllık müşterim var"

63 yaşındaki Koç, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Babasının "bahşişi bol" tavsiyesiyle kendisini berberliğe yönlendirdiğini belirten Koç, bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini vurguladı.

Yaşıtı olan sadık müşterileri bulunduğuna dikkat çeken Koç, "Müşterilerim genellikle orta yaşlı. 45 yıllık müşterim var, işimden çok memnunum. Bir işi severek yaparsan, güzel çalışırsan her zaman kazanırsın ama işini sevmezsen, takip etmezsen bir şey kazanamazsın. Bir rahatsızlığım olmadığı sürece mesleğimi devam ettirmeyi düşünüyorum. Okuyamadık, bu mesleğe devam ettik. Babam beni bir ustanın yanına götürdü ve bu işe başladık. Ustam çok iyi bir insandı. Beni çok sevdi ve berberlik mesleğini öğretti. Önceden tıraşta, alım gücünde zorluk vardı. Bu mesleği hep zorluklarla yaptık. Şimdi her şey kolaylaştı" dedi.