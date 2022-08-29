Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
[Fotograf: AA]
Edirne'de, Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Saraçlar Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Ekip Doktoru Erhan Aksoy, havaların çok sıcak olması nedeniyle bağış oranlarının düştüğünü söyledi.
Kan ihtiyacının her zaman devam ettiğini anlatan Aksoy, "Vatandaşlarımızdan bu dönemde biraz daha fazla kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Sıcak demeden, soğuk demeden kan sürekli bir ihtiyaç lütfen bağışlarımıza devam edelim" dedi.
Etiketler: Kan Bağışı
Son Haberler
- 14:37
- 14:33
- 14:31
- 14:36
- 14:18
Sıradaki Haber
Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz