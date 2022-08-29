Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Lokman Çetin'in kullandığı sondaj makinesi taşıyan kamyon, Büyüksümbüller Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye
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