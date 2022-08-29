Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sultanhanı köyündeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizme kazandırılan kervansarayın açılışında konuştu.

Yaklaşık 20 günlük bir çalışmanın ardından kervansarayın turizme kazandırıldığını anlatan Çiçek, "Bugün gerçekten hem Sultanhanı köyü için hem Bünyan için özel bir gün. Burada insanlar çay ve kahve içebilecek, dertleşebilecek, oturabilecek, sohbet edebilecek. Burada görünen şeylerin ötesinde görünmeyen işler yapıldı. İçeride mutfakların kurulması, birçok elektrik ve sistemin değişmesi gerekiyordu. Bu bölgeye gurbetçi arkadaşlarınızı ve yurt dışından gelen yabancı misafirlerinizi hiçbir şekilde mahcup olmadan, gururla getirteceksiniz" dedi.

"Konserlerin verileceği bir yer olacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kervansarayın bulunduğu bölgeyi turizm odağı haline getireceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sultanhanı, Karatayhanı ve ardından Şahruh Köprüsü ile bir destinasyon oluşturacağız. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, Türkiye'deki kardeşlerimizin ve yurt dışından gelecek turistlerin bir uğrak yeri olacak. Gerek güvenlik kameralarıyla gerekse yollarda yapılacak düzenlemelerle burası daha yaşanılabilir, herkesin uğrayacağı aynı zamanda Sivas yolu güzergahında bir dinlenme tesisi mantığı içerisinde de istifade edileceği, düğün ve sosyal etkinliklerin yapılacağı, konserlerin verileceği bir yer olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum."