Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Banyoda su ısıtırken akıma kapıldı, yaşamını yitirdi
[Getty (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde banyoda yıkanmak için elektrikli ısıtıcı ile su ısıtırken akıma kapılan Kahraman Yılmaz hayatını kaybetti.
Dün gece Surtepe Mahallesi'nde, evde banyo yapmak isteyen Kahraman Yılmaz, demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştirdi.
Bir süre sonra suyun ısısını kontrol etmek isteyen Yılmaz, akıma kapıldı.
Banyodan gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, yerde hareketsiz yatarken gördükleri Kahraman Yılmaz için, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbarla eve gelen ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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