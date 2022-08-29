Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ne erişebilmek için tur tekneleriyle yaklaşık 10 dakika süren bir yolculuk yapan ziyaretçiler, ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika kadar yürüdükten sonra 3 bin yıllık antik kentin girişine ulaşıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Kaunos Antik Kenti'ndeki 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 3 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı ile 1300 yıllık mozaiklerin bulunduğu alanlar hem yerli hem yabancı turistler için çekim merkezi oluyor.

"İlk kez gün yüzüne çıkarıldı"

Antik kentteki kazı çalışmaları kilisenin bulunduğu alanda devam ediyor. Bu alanda Bizans mezarları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, Roma Bazilikası alanında 2017 yılından bu yana kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Önceki yıllarda yürütülen çalışmalarda da alanda mezarlara ulaştıklarını anlatan Çörtük, "Bu yıl yürütülen çalışmalarda kilisenin bulunduğu alanda Bizans mezarları gün yüzüne çıkarıldı. Bu mezarlar Bazilikanın beşinci, altıncı yüzyıldaki ikinci kullanımı. Yani Bizans dönemindeki kiliseye çevrildiği döneme ait mezar buluntuları" dedi.

"10'un üzerinde mezara ulaştık"

Bölgede yetişkin bireylere ait gömütler bulunduğuna dikkat çeken Çörtük, şunları söyledi:

"Kazı yapılan alanın ilk evresi Roma dönemi bazilikası. Yani milattan sonra 2. yüzyılda Hadrian döneminde inşa edilen bir yapı burası. Yaklaşık 98 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, üç nefli ve iki katlı bir yapı. Bu yapılar kompleks nitelikli yapılar. İçerisinde çeşitli alışveriş mekanlarının, dükkanların yanında mahkeme salonlarının olduğunu, yargıçlara, hakimlere ait çeşitli yaşam alanlarının, mekanlarının olduğundan bahsediliyor. Yani sadece bir AVM niteliğinde değil aynı zamanda bir adalet mekanizmasının da teşkil edildiği kompleks, büyük yapılar, bazilikalar var. Şu ana kadar dört mezar açtık. Bu sene tespit ettiğimiz mezar sayısı ise en az altı. Yani toplamda 10'un üzerinde mezara ulaştık. Kazı devam ettiği sürece bu mezar sayısı da artacaktır."