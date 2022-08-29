Valilik öncülüğünde hayata geçirilen ve maliyetinin yüzde 80'i İl Özel İdaresi tarafından karşılanan Kaz Palazı Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce program düzenlendi.

TRT Park'ta gerçekleştirilen programda konuşan Vali Osman Varol, tarım ve hayvancılık alanında projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi noktaya getirebilmek için birlikte hareket ettiklerini anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Geçen sene yine burada kaz yetiştiricilerimize kuluçka makinesi, çıkım makinesi ve jeneratör seti hediye ettik. Özellikle son bir yıl içerisinde ekonominin geldiği nokta ve maliyet artışları gündeme getirildiğinde, geçen yıl vatandaşlarımıza verdiğimiz o setlerin bir tanesini geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç için sorduğumuzda sadece bir seti 65 bin lira ve artı KDV'ye ulaşmıştı. Verdiğimiz bu destekle üreticilerimiz, geçtiğimiz yıldan itibaren çok ciddi miktarda üretim yapıyorlar. Bunu geliştirmek anlamında geçtiğimiz yıldan bu yıl için kaz palazı dağıtılması planını yapmıştık. Niyetimiz 175 bin civarında devraldığımız kaz varlığı sayımızı, kısa vadede 300 binli rakamlara çıkarabilmek."

Konuşmaların ardından 100 çiftçiye 5000 bin kaz palazı dağıtıldı.