Hasyurt Mahallesinde avokado yetiştiren üreticiler hırsızlık olaylarına karşı bahçelerini tel örgülerle çevirirken, tüm alana hakim güvenlik kameraları, fotokapanlar ve hatta kimi bahçelerde tuzaklar kuruyor.

Hırsızlar nedeniyle erken hasat yapmak zorunda kaldıklarından dert yanan üreticiler, kendi imkanları ile bahçelerde nöbet tuttuklarını söylüyor.

Avokada üreticisi Osman Çınar, 6 dönüm alanda avokado yetiştirdiğini anlattı.

Geçen yıl 1000 avokadosunu çalan hırsızların zarara uğrattığını vurgulayan Çınar, "Avokadoların olgunlaşması için normalde bir ay gibi zaman var. Hırsızlar çalarak hem değerini düşürüyor. Hem de fiyatını düşürüyor. Kendi imkanlarımızla da bahçelerimizi bekliyoruz. Hırsızlara verilen cezaların daha da caydırıcı olmasını istiyoruz" dedi.