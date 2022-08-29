Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
22-29 Ağustos tarihleri arasında ilçelerde toplam 20 operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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