Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 ölü
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Ağabey köyü yolu üzerinde seyreden ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Motosiklette bulunan Ali Alçiçek ve Alişan Taşdemir savrularak yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alçiçek ve Taşdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazerler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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