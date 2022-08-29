Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da Jandarma Kupası Koşusu
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "Jandarma Kupası Koşusu" yapıldı. Yarışı, "Sararhan" isimli atla jokey İsa Akyavuz kazandı.
Diyarbakır Hipodromu'nda "Kadına El Kalkamaz" temasıyla 28 Ağustos'ta düzenlenen at yarışını, "Sararhan" isimli atla jokey İsa Akyavuz kazandı.
Kazanan atın sahibinin vekili Mehmet Kılıç'a İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mete Barakazi, jokey Akyavuz'a ise İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Genç Osman Önal tarafından plaket verildi.
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