Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı öldü.
Bılık köyü Çay Mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan ayıya kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ayı öldü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, ayıyı iş makinesiyle aldı.
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