İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

Sonuçlar 19 Temmuz'da açıklanacak, görevden ayrılma işlemleri 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.

İl içi atama sonuçlarına nasıl bakılır?

2022 Öğretmenlerin il içi yer değiştirme(il içi atama) sonuçları MEB tarafından yayımlanan 2022 İl içi yer değiştirme duyurusuna göre bugün itibari ile il milli eğitim müdürlükleri internet sayfalarında ilan edilmeye başlanacak.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

İller arası yer değiştirme ve atamalar ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.