ALES geç başvuru 19 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru ücreti 277,50 TL. Başvurular ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden (https://odeme.osym.gov.tr/) gerçekleşecek.

Adaylar, 21 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

2022 ALES sınavları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2022 yılında 3 adet ALES gerçekleştireceğiz." dedi. 2022 ALES tarihleri şu şekilde:

ALES/1 17 Nisan

ALES/2 21 Ağustos

ALES/3 20 Kasım

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

ALES ilk kez 1997 yılında Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmıştır. 10 yıl sonra Yükseköğretim Kurulu’nun 2 Şubat 2007 tarihli toplantısında sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) olarak değiştirilmiştir.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

2018'de e-YDS’ye benzer şekilde e-ALES‘in yapılacağı duyurulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.